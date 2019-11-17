17.11.2019 | 12:51

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении баллотироваться на президентских выборах в 2020 году. Об этом сообщают РИА Новости.

При этом он отметил, что не будет держаться «синими пальцами» за президентское кресло, но белорусы должны отвергнуть его кандидатуру. По его словам, выборы главы государства, скорее всего, пройдут летом 2020 года.

Ранее белорусский лидер заявил, что не планирует менять конституцию страны к президентским выборам, которые состоятся в 2020 году. При этом он отметил, что это возможно, но спешка в этом вопросе неприемлема.

Последний раз выборы президента Белоруссии состоялись в октябре 2015 года. Лукашенко выиграл выборы с двадцатикратным отрывом от ближайшего соперника.