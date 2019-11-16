16.11.2019 | 08:22

Член правления Лиги хостелов Евгений Насонов заявил, что в России не вводили запрет на посуточную аренду квартир, пишет газета «Известия». В Минстрое это подтвердили, поскольку аренда жилых помещений в многоквартирных домах не является гостиничной услугой, сообщает Rambler News Service.

«Постановление правительства Российской Федерации направлено исключительно на применение правил пользования жилыми помещениями и не направлено на ограничение прав граждан на аренду квартир», — уточнили в ведомстве.

Насонов утверждает, что премьер-министр Дмитрий Медведев, подписав постановление о запрете оказания гостиничных услуг в жилых помещениях многоквартирных домов, всего лишь привел в соответствие подзаконные акты правительства с «законом Хованской». Его также называют «законом о хостелах». Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская возглавила группу депутатов, которая внесла этот законопроект.

Однако Насонов считает, что закон написан таким образом, что может привести к злоупотреблениям на местах. По его словам, разница между комнатой, сдаваемой посуточно, и гостиничной услугой очень условная, что может привести к росту коррупции при проверках.

Ранее Медведев подписал постановление о запрете предоставления гостиничных услуг в жилых помещениях многоквартирных домов. Также в квартирах запрещается размещать промышленные предприятия и осуществлять миссионерскую деятельность, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством.