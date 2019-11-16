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В стране и мире | Названа сумма выплат семьям погибшего и раненых при стрельбе в Благовещенске

16.11.2019|11:38
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Семьи погибшего и пострадавших студентов при стрельбе в благовещенском колледже (Амурская область) получат денежные компенсации. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

Из резервного фонда правительства Приамурья было выделено 2,5 миллиона рублей. Эта сумма будет распределена между семьями погибшего и трех раненых студентов.

Также отмечается, что в каждом муниципалитете области было поручено создать психологические службы, чтобы предупредить подобные случаи.

19-летний Даниил Засорин пришел в колледж утром 14 ноября с помповым ружьем Иж-81, спрятанным под верхней одеждой. Он зашел в аудиторию и открыл огонь по одногруппникам. В результате один человек погиб, трое получили ранения. В ходе перестрелки с полицейскими Засорин был ранен и, скрывшись в одной из аудиторий, стрелок совершил самоубийство. По факту случившегося были возбуждены уголовные дела об убийстве, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Источник — lenta.ru
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Гость|16.11.2019 12:47|

Это что в России творится,19 лет,ему в армию идти,а он за ружьё,психологи тут не помогут,это все бла,бла,бла,тут надо воспитывать,начиная даже не с дет.сада,а с род.дома,воспитывать и детей и родителей, а то у нас зарплаты подняли учителям образование стало только хуже,врачам подняли медики совсем не хотят работать,надо всех на минималку,да с задержкой на 4 месяца

Имя: Гость
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