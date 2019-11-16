Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|16 ноя 2019|19:04
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
  70.99  |  $  64.24

В стране и мире | Названа опасность недостатка солнечных дней в России

16.11.2019|18:26
Печать

При недостатке солнечного света у людей происходит нарушение выработки мелатонина, из-за чего могут возникать сезонное аффективное расстройство, сезонная депрессия, а также снижение настроения. Об этом рассказал руководитель Центра медицины МГУ, врач-сомнолог Александр Калинкин, передает ТАСС.

Кроме того, из-за недостатка света у людей ухудшается качество сна и появляется бессонница.

Калинкин отметил, что компенсировать недостаток солнца витаминами нельзя. Однако он посоветовал максимально долго находиться на солнце, а в помещении использовать специальные лампы, имитирующие солнечный свет. Во время сна он посоветовал максимально ограничивать количество света в помещении — исключением являются лишь те, у кого есть тревожные расстройства. Для них наличие небольшого ночника позволит уменьшить уровень тревоги.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что самым хмурым и депрессивным месяцем года с точки зрения метеорологов является ноябрь. В это время понижается атмосферное давление и возникает циклоническая деятельность, которая формирует облака. Синоптик посоветовал россиянам для профилактики плохого настроения больше времени проводить с семьей и близкими, а также посещать театры, выставки и концерты.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!