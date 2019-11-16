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В стране и мире | Медведев вспомнил о пении в хоре

16.11.2019|16:16
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев признался, что пел в хоре. Об этом он рассказал на восьмом Санкт-Петербургском международном культурном форуме, передает ТАСС.

Отвечая на предложение художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева сделать хоровое пение обязательным предметом в школе, глава правительства вспомнил об опыте участия в хоре в детстве. Медведев отметил, что он «вовремя ушел».

«Тем не менее, что вы это делали хоть какое-то время, сказалось в хорошем смысле, а не в плохом», — отреагировал Гергиев. В ответ премьер-министр рассмеялся и выразил надежду, что пение в хоре действительно сказалось на нем положительно.

В ходе форума Гергиев призвал ввести уроки хорового пения в общеобразовательных учреждениях. По его словам, в его детстве и юности все активно пели в хоре. «Также как занимались математикой и алгеброй, мы пели в хорах. Я думаю, многие из присутствующих здесь это помнят», — объяснил худрук Мариинского театра.

Источник — lenta.ru
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