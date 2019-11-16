16.11.2019 | 15:40

Девятилетний ребенок-вундеркинд из Бельгии скоро станет бакалавром по специальности электротехника. Об этом сообщает CNN.

Родители Лорана Симонса (Laurent Simons) поначалу не верили его дедушке и бабушке, утверждающим, что находящийся на их попечении внук аномально быстро учится. Однако когда мальчик пошел в школу, они поняли, что их родственники не преувеличивали. Учителя давали мальчику тесты уровней разных классов, чтобы оценить глубину его знаний, и он справлялся со всеми заданиями на отлично.

Сейчас вундеркинд изучает электротехнику в Технологическом университете Эйндховена. Преподаватели называют Симонса «просто невероятным» — он получит степень бакалавра в декабре. Руководство вуза поддерживает талант мальчика и разрешило ему составить специальное расписание, чтобы быстрее окончить учебу.

Затем он планирует получить докторскую степень по электротехнике и «немного изучить медицину». Мальчику предлагают обучение престижные университеты со всего мира, и ему предстоит определиться, где получать докторскую степень. Перед этим он поедет на каникулы в Японию.

Несмотря на выдающиеся способности Симонса к обучению, его родители стремятся, чтобы мальчик успевал отдыхать и наслаждался жизнью. Он любит играть со своей собакой и проводит время за играми на телефоне, как и многие другие дети.

Ранее сообщалось, что в США 14-летний подросток получил степень магистра. Келтон Костис (Kelton Kostis) поступил в университет Белвью, штат Небраска, в девять лет, в 12 лет он стал бакалавром по специальности веб-технологии, а затем защитил магистерскую диссертацию по информационному менеджменту.