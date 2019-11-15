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В стране и мире | Власти рассказали о семье убитой в Крыму пятилетней девочки

15.11.2019|11:30
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Семья пятилетней девочки из Крыма, тело которой обнаружили в канаве, не состояла на учете в органах опеки и по делам несовершеннолетних. Об этом рассказали в районной администрации, передает ТАСС.

В семье было двое детей — пятилетняя девочка и двухлетний мальчик. В администрации уточнили, что младший брат девочки находится в детской больнице с бронхитом. Мать девочки была в Китае, она должна приехать в Крым 15 ноября.

Ранее сообщалось, что крымские следователи задержали жителя села Кропоткино, подозреваемого в убийстве его пятилетней падчерицы. Мужчина заявил об исчезновении ребенка 13 ноября. Он утверждал, что уехал с младшим сыном и запер девочку, а когда приехал обратно, дверь была открыта изнутри и ребенка в доме не оказалось. Поиски ни к чему не привели.

Вскоре эксперты-криминалисты установили, что к исчезновению девочки причастен отчим. Мужчина признался, что убил ребенка 12 ноября, вывез тело и закопал. Затем для создания алиби он взял документы детей из детского сада и попытался уехать с младшим сыном в другую страну. Ему это не удалось. Вернувшись домой, он сообщил о пропаже девочки. По факту исчезновения Следственный комитет России возбудил уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК («Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека»).

Источник — lenta.ru
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Гость|15.11.2019 11:52|

Ну за что? За что можно убить маленького ребенка? Мир сошел с ума? Люди, куда вы катитесь?

Гость|15.11.2019 12:28|

Взял грех на душу. Гореть будет.

Имя: Гость
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