15.11.2019 | 11:30

Семья пятилетней девочки из Крыма, тело которой обнаружили в канаве, не состояла на учете в органах опеки и по делам несовершеннолетних. Об этом рассказали в районной администрации, передает ТАСС.

В семье было двое детей — пятилетняя девочка и двухлетний мальчик. В администрации уточнили, что младший брат девочки находится в детской больнице с бронхитом. Мать девочки была в Китае, она должна приехать в Крым 15 ноября.

Ранее сообщалось, что крымские следователи задержали жителя села Кропоткино, подозреваемого в убийстве его пятилетней падчерицы. Мужчина заявил об исчезновении ребенка 13 ноября. Он утверждал, что уехал с младшим сыном и запер девочку, а когда приехал обратно, дверь была открыта изнутри и ребенка в доме не оказалось. Поиски ни к чему не привели.

Вскоре эксперты-криминалисты установили, что к исчезновению девочки причастен отчим. Мужчина признался, что убил ребенка 12 ноября, вывез тело и закопал. Затем для создания алиби он взял документы детей из детского сада и попытался уехать с младшим сыном в другую страну. Ему это не удалось. Вернувшись домой, он сообщил о пропаже девочки. По факту исчезновения Следственный комитет России возбудил уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК («Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека»).