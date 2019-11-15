Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|15 ноя 2019|12:36
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
0oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+3oC
+4oC
Завтра | Облачно |
  72.00  |  $  64.02

В стране и мире | В России захотели чеканить монеты в 50 рублей

15.11.2019|11:24
Печать

Представители вендинговой индустрии выступают за появление в России новой монеты номиналом 50 рублей. Центробанк готов начать чеканку, если будет доказана объективная необходимость их выпуска. Об этом заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко заявил в интервью «Газете.ру».

По его словам, вендинговой индустрии 50-рублевые монеты необходимы для сдачи. Однако чеканить их имеет смысл, только если они прослужат 20-30 лет. Между тем в условиях роста популярности безналичных платежей в России «вопрос о необходимости инвестиций в чеканку новой монеты не очевиден».

Ранее сообщалось, что только два процента россиян полностью перешли на безналичный расчет при покупках. По данным социологов, 89 процентов россиян регулярно пользуются наличными, а 98 процентов не готовы отказаться от них полностью. Больше всего наличные используют люди старше 55 лет, однако и среди россиян 18-24 лет регулярно используют наличные 84 процента.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!