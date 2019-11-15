15.11.2019 | 11:24

Представители вендинговой индустрии выступают за появление в России новой монеты номиналом 50 рублей. Центробанк готов начать чеканку, если будет доказана объективная необходимость их выпуска. Об этом заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко заявил в интервью «Газете.ру».

По его словам, вендинговой индустрии 50-рублевые монеты необходимы для сдачи. Однако чеканить их имеет смысл, только если они прослужат 20-30 лет. Между тем в условиях роста популярности безналичных платежей в России «вопрос о необходимости инвестиций в чеканку новой монеты не очевиден».

Ранее сообщалось, что только два процента россиян полностью перешли на безналичный расчет при покупках. По данным социологов, 89 процентов россиян регулярно пользуются наличными, а 98 процентов не готовы отказаться от них полностью. Больше всего наличные используют люди старше 55 лет, однако и среди россиян 18-24 лет регулярно используют наличные 84 процента.