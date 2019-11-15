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В стране и мире | Священник сбил на «зебре» беременную россиянку и ребенка

15.11.2019|11:51
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В городе Клинцы священник на минивэне Hyundai Grand Starex сбил на пешеходном переходе беременную местную жительницу и ее дочь. Об этом сообщается на сайте Клинцовской епархии.

Инцидент произошел 13 ноября. Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь. Девочка не пострадала, у женщины диагностировали черепно-мозговую травму, ушибы грудной клетки, коленного и локтевого суставов.

В епархии отметили, что священнослужитель был трезвым, в то же время пешеходный переход был плохо освещен. «К сожалению, никто не застрахован от подобной страшной случайности», — говорится в сообщении.

Служители храма добавили, что усердно молятся о здоровье и благополучии претерпевших.

В декабре 2015 года священнослужитель Иван Петунов, находясь за рулем автомобиля Skoda Fabia, насмерть сбил 53-летнюю женщину на пешеходном переходе в Петрозаводске. За несколько минут до этого он столкнулся с двумя машинами, но скрылся с места ДТП.

Источник — lenta.ru
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Гость|15.11.2019 11:58|

На всё Воля Божья.

Гость|15.11.2019 11:59|

Пишите правильно!

Не "священник", а жрец секты-мощепоклонников ЗАО РПЦ

Гость|15.11.2019 12:00|

penzainform.ru писал(a):

Служители храма добавили, что усердно молятся о здоровье и благополучии претерпевших.
а эти торговцы вымыслом не хотя помочь материально пострадавшим?

Их молитвы никому не интересны.

Гость|15.11.2019 12:05|

penzainform.ru писал(a):

В епархии отметили, что священнослужитель был трезвым, в то же время пешеходный переход был плохо освещен.
Освещать надо было качественно.

Гость|15.11.2019 12:07|

penzainform.ru писал(a):

минивэне Hyundai Grand Starex сбил
2 000 000 от куда денежки, на паперти насобирал? хорошо же подают нонче.

Гость|15.11.2019 12:09|

penzainform.ru писал(a):

Служители храма добавили, что усердно молятся о здоровье и благополучии претерпевших.
И как - помогает?

Гость|15.11.2019 12:09|

penzainform.ru писал(a):

В городе Клинцы священник на минивэне
Хорошо хотя бы не изнасиловал, а так все в традициях.

Гость|15.11.2019 12:11|

Знать автомобиль не освященный был, раз боженька, своего слугу от правонарушения не уберег...

Гость|15.11.2019 12:11|

Гость писал(a):

И как - помогает?
К Невзорову обратился гражданин с вопросом как поступить с неработающей иконой. Смотри Невзоровские среды за эту неделю. Глебыч класс.

Гость|15.11.2019 12:12|

Гость писал(a):

На всё Воля Божья.
Иегова давно отвернулся от этой секты

Гость|15.11.2019 12:14|

Гость писал(a):

Иегова давно отвернулся от этой секты

Он ни когда и не покровительствовал рабам у него сыны Израилевы есть.

Гость|15.11.2019 12:17|

Гость писал(a):

На всё Воля Божья.
Бог - он ОДИН!

Один - самый классный бог!

Все, кто у него верят будут в вальгалле !

Рай и ад - для фанатов восточно-иудейского вымысла!

Гость|15.11.2019 12:23|

Гость писал(a):

Он ни когда и не покровительствовал рабам у него сыны Израилевы есть.
"22. И вот, женщина Хананеянка, выйдя из тех мест, кричала Ему: помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется.

23. Но Он не отвечал ей ни слова. И ученики Его, приступив, просили Его: отпусти ее, потому что кричит за нами.

24. Он же сказал в ответ: Я послан только к погибшим овцам дома Израилева."

(Матф. 15, 22-24)

Гость|15.11.2019 12:25|

Гость писал(a):

Он ни когда и не покровительствовал рабам у него сыны Израилевы есть.
«Идите к народам восточным, к народам западным и к народам южным, туда, где живут сыны дома Израилева. К язычникам Севера не ходите, ибо безгрешны они и не знают пороков и грехов дома Израилева». (Евангелие от Андрея, гл.5, ст. 1-3).»

Гость|15.11.2019 12:27|

Гость писал(a):

Он ни когда и не покровительствовал рабам у него сыны Израилевы есть.
.

"Проснется Русь, вспомнит своих богов и тогда такая раскачка пойдет по всему миру..." Ф.М. Достоевский

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