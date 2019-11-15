15.11.2019 | 16:46

Ущерб от наводнения в Венеции оценили в миллиард евро. Об этом сообщил мэр города Луиджи Бруньяро, передает РИА Новости.

«Мы разрушили Венецию», — заявил градоначальник во время посещения площади Святого Марка. По его словам, оценка в миллиард евро не окончательная и основывается на данных от 13 ноября.

Президент области Венето Лука Дзайя также отметил, что город полностью разрушен. Он указал, что, даже когда уровень воды снижается, на стенах строений остается соль, разрушающая мозаики и системы электричества. «Внутри базилики Святого Марка вода, должно быть, находится на уровне метра. Вода есть даже в домах и магазинах», — подчеркнул он.

Ранее мэр написал в Twitter, что был вынужден закрыть площади Венеции из-за наводнения. Он призвал жителей и туристов избегать передвижений по городу. Маршруты водного транспорта работают только в направлении отдельных островов, если причалы-остановки не затоплены.

В середине ноября уровень воды в итальянской Венеции достиг рекордной за 50 лет отметки в 183 сантиметра. Сообщалось, что затоплено более 80 процентов города, включая исторический центр. В городе объявлено чрезвычайное положение.