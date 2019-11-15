15.11.2019 | 13:14

«Союзмультфильм» снимет новые серии мультфильма «Ну, погоди!». Об этом сообщила глава киностудии Юлиана Слащева на Санкт-Петербургском международном культурном форуме (ПМКФ), ее слова приводит ТАСС.

Отмечается, что «Союзмультфильм» создаст 26 новых серий в честь 50-летия своих героев. Также Слащева рассказала, что первый эпизод выйдет в начале лета 2020 года. Вице-премьер Ольга Голодец, в свою очередь, назвала перезапуск мультфильма подарком младшему поколению.

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября. В этом году тема форума: «Культурные коды в условиях глобализации».

В июне этого года советский мультфильм «Ну, погоди!» стал самым популярным среди россиян. Позже художник Владимир Тарасов признался, что прототипом для персонажа Зайца послужила актриса Клара Румянова, которая его озвучивала.