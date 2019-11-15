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В стране и мире | «Ну, погоди!» перезапустят

15.11.2019|13:14
Печать

«Союзмультфильм» снимет новые серии мультфильма «Ну, погоди!». Об этом сообщила глава киностудии Юлиана Слащева на Санкт-Петербургском международном культурном форуме (ПМКФ), ее слова приводит ТАСС.

Отмечается, что «Союзмультфильм» создаст 26 новых серий в честь 50-летия своих героев. Также Слащева рассказала, что первый эпизод выйдет в начале лета 2020 года. Вице-премьер Ольга Голодец, в свою очередь, назвала перезапуск мультфильма подарком младшему поколению.

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября. В этом году тема форума: «Культурные коды в условиях глобализации».

В июне этого года советский мультфильм «Ну, погоди!» стал самым популярным среди россиян. Позже художник Владимир Тарасов признался, что прототипом для персонажа Зайца послужила актриса Клара Румянова, которая его озвучивала.

Источник — lenta.ru
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Гость|15.11.2019 13:28|

уже перезапустили иронию судьбы джентельмены удачи и т.д. просто очередной распил бабла на всякую хрень под громким названием

Гость|15.11.2019 13:35|

новое простоквашино убожество только из-за названия смотрят

Гость|15.11.2019 13:37|

лучше бы "сказку о попе и работнике его Балде" перезапустили!

Гость|15.11.2019 13:41|

таких фильмов больше в россии не снимают

Гость|15.11.2019 13:43|

Только кто волка озвучивать будет или зайца?

Гость|15.11.2019 13:58|

Гость писал(a):

Только кто волка озвучивать будет или зайца?
эт да - озвучить их очь сложно, у их же так много фраз... И звуковым рядом, со старых мультфильмов не воспульзуеся...

Имя: Гость
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