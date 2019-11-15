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В стране и мире | Автобус с российскими детьми вылетел в кювет и перевернулся

15.11.2019|11:27
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В Гусь-Хрустальном после ДТП со школьным автобусом госпитализировали четверых детей. Об этом изданию «Подъем» сообщил глава района Алексей Кабенкин. Всего в салоне автобуса находились восемь несовершеннолетних.

На опубликованной изданием фотографии видно, что желтый микроавтобус «Газель» съехал на обочину дороги и перевернулся на крышу.

Как пишет РИА Новости, всего пострадали восемь человек, из них — шесть детей. По словам Кабенкина, двое несовершеннолетних отправлены лечиться амбулаторно. Еще четверых отправили в Центральную районную больницу Гусь-Хрустального. Серьезных травм нет, но дети находятся в состоянии стресса.

Отмечается, что школьники ехали из поселка Иванищи в город Курлово. Родители выехали за ними.

Ранее в Чувашии водитель Land Cruiser попытался обогнать школьный автобус на участке дороги, где обгон запрещен, и спихнул его в кювет. В результате инцидента водитель автобуса получил перелом руки, двоих несовершеннолетних пассажиров госпитализировали с ушибами. Дети ехали из районной школы домой.

Источник — lenta.ru
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