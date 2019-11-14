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В стране и мире | Российские полицейские приняли число 55 за свастику

14.11.2019|13:56
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В городе Катлан Кемеровской области полиция составила протокол по части 1 статьи 20.3 КоАП («Демонстрация нацистской символики») на юриста Дмитрия Миропольцева из-за фотографии числа 55 — предположительно, правоохранительные органы сочли фигуру похожей на свастику. Об этом сообщила «Тайга.Инфо».

Претензии возникли из-за флешмоба, который прошел в 2016 году и был посвящен 55-летию первого полета человека в космос. В апреле 2019 года Миропольцев опубликовал на странице во «ВКонтакте» скриншот из сюжета федерального канала — в кадре участники флешмоба выстроились в число 55. Флешмоб проводило региональное отделение движения «Российские студенческие отряды».

Изображение нашли сотрудники областного центра «Э», других подобных картинок на странице не обнаружили. Уточняется, что в деле есть заключение эксперта, который подтвердил выводы полицейских. Юрист связывает административное дело со своей общественной деятельностью.

Ранее сообщалось, что в России разрешат демонстрацию свастики в кино, научных произведениях, а также в музеях, если она будет вызывать негативное отношение к идеологии нацизма. В мае этого года в Госдуме подтвердили необходимость уточнения правил использования нацистской символики.

Источник — lenta.ru
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Гость|14.11.2019 14:23|

В Петербурге полиция изъяла с выставки Союза художников плакаты на тему коррупции и пенсионной реформы

Гость|14.11.2019 14:28|

penzainform.ru писал(a):

в деле есть заключение эксперта, который подтвердил выводы полицейских.
Пора бы этому "эксперту", экспертизу на алкоголизм провести, раз он цифры от свастики отличить не может.

Гость|14.11.2019 14:42|

Гость писал(a):

раз он цифры от свастики отличить не может.
На фото такой ракурс, что как-раз не отличить цифра это или свастика.

Гость|14.11.2019 14:46|

На будущее всем активистам. Инициатива наказуема!

Гость|14.11.2019 15:19|

Маразм победил в России

Имя: Гость
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