14.11.2019 | 16:01

Губернаторов могут наделить правом запрещать определенные профессии для мигрантов, которые работают в России по патенту. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на законопроект Минтруда.

В документе предлагается установить лимит и на выдачу патентов. Пока главы регионов могут регулировать численность мигрантов только с помощью повышения стоимости патента или запрета нанимать иностранных рабочих компаниям с определенным видом деятельности. Предложение Минтруда собираются рассмотреть на заседании рабочей группы Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 14 ноября.

По данным ведомства, в России на январь 2019 года иностранцы составляли не более 2,2 процента всей рабочей силы, однако в отдельных регионах их доля значительно выше. В частности, в Магаданской области 11,4 процента рабочей силы приходится на гастарбайтеров, в Сахалинской области — 7,5 процента, в Московской — 7,4 процента.

По мнению председателя профсоюза трудящихся мигрантов Рената Каримова, инициатива может быть связана с желанием сохранить рабочие места для россиян и обеспечить их работой на фоне повышения пенсионного возраста. Пенсионная реформа стартовала в России 1 января 2019 года. Она предполагает постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 60 — для женщин.