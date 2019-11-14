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В стране и мире | Рабочие места россиян захотели защитить от мигрантов

14.11.2019|16:01
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Губернаторов могут наделить правом запрещать определенные профессии для мигрантов, которые работают в России по патенту. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на законопроект Минтруда.

В документе предлагается установить лимит и на выдачу патентов. Пока главы регионов могут регулировать численность мигрантов только с помощью повышения стоимости патента или запрета нанимать иностранных рабочих компаниям с определенным видом деятельности. Предложение Минтруда собираются рассмотреть на заседании рабочей группы Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 14 ноября.

По данным ведомства, в России на январь 2019 года иностранцы составляли не более 2,2 процента всей рабочей силы, однако в отдельных регионах их доля значительно выше. В частности, в Магаданской области 11,4 процента рабочей силы приходится на гастарбайтеров, в Сахалинской области — 7,5 процента, в Московской — 7,4 процента.

По мнению председателя профсоюза трудящихся мигрантов Рената Каримова, инициатива может быть связана с желанием сохранить рабочие места для россиян и обеспечить их работой на фоне повышения пенсионного возраста. Пенсионная реформа стартовала в России 1 января 2019 года. Она предполагает постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 60 — для женщин.

Источник — lenta.ru
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Гость|14.11.2019 16:14|

Самим не смешно?

Гость|14.11.2019 16:17|

А как быть с мигрантами которые купили гражданство РФ.

Гость|14.11.2019 16:23|

Гость писал(a):

А как быть с мигрантами которые купили гражданство РФ.
Никак. Официально, они уже граждане РФ и ограничивать их в правах значит ограничивать любого другого гражданина РФ. Так, что губернаторы не могут запретить Депардье работать токарем на заводе.

Имя: Гость
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