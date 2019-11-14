Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|14 ноя 2019|09:18
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+4oC
Завтра | Облачно |
  71.48  |  $  64.95

В стране и мире | Названа причина стрельбы в колледже в Благовещенске

14.11.2019|08:02
Печать

Причиной, по которой студент открыл стрельбу в колледже в Благовещенске, мог стать конфликт между сверстниками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД.

Стрелок пронес в здание ружье и открыл огонь по одногруппникам. После он покончил с собой

Ранее стало известно, что студент колледжа в Благовещенске устроил стрельбу в учебном заведении. По предварительным данным, молодой человек напал на Амурский колледж строительства и ЖКХ с охотничьим ружьем Иж-81, которое было зарегистрировано на него. он пронес оружие под одеждой.

Очевидцы сообщают об одном погибшем, по предварительным данным, три человека пострадали. Нападавший совершил самоубийство. Сообщалось, что стрелок — 19-летний Данил Зацепин.

Позже в сети появились видеозаписи с места стрельбы в колледже Благовещенска, где студент открыл стрельбу по однокурсникам. На кадрах видно, что на полу одного из кабинетов лежит раненый человек.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!