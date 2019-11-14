14.11.2019 | 08:02

Причиной, по которой студент открыл стрельбу в колледже в Благовещенске, мог стать конфликт между сверстниками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД.

Стрелок пронес в здание ружье и открыл огонь по одногруппникам. После он покончил с собой

Ранее стало известно, что студент колледжа в Благовещенске устроил стрельбу в учебном заведении. По предварительным данным, молодой человек напал на Амурский колледж строительства и ЖКХ с охотничьим ружьем Иж-81, которое было зарегистрировано на него. он пронес оружие под одеждой.

Очевидцы сообщают об одном погибшем, по предварительным данным, три человека пострадали. Нападавший совершил самоубийство. Сообщалось, что стрелок — 19-летний Данил Зацепин.

Позже в сети появились видеозаписи с места стрельбы в колледже Благовещенска, где студент открыл стрельбу по однокурсникам. На кадрах видно, что на полу одного из кабинетов лежит раненый человек.