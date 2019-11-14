14.11.2019 | 16:19

Россияне, не добавившие себе в закладки сайт «Культура.рф», не могут называть себя культурными людьми, считает министр культуры России Владимир Мединский. Об этом чиновник заявил на первом заседании международного культурного форума в Санкт-Петербурге, пишет «Фонтанка.ру».

«У кого до сих пор в закладках нет сайта "Культура.рф" — тот не может называть себя культурным человеком, по крайней мере в России», — сказал министр культуры.

Мединский отметил, что «самую главную в стране и самую популярную из серьезных культурных площадок и ресурсов в интернете» посещают от 100 до 150 тысяч человек в день.

«Мы не сравниваем себя с новостными сайтами, куда заглянул, узнал, кому отрезали голову, и пошел на следующий. У нас часами каждый проводит время», — подчеркнул министр.

На момент написания заметки, по данным ресурса «Рамблер/топ-100», сайт «Культура.рф» находится на десятом месте в ежедневном рейтинге популярности ресурсов на тему «Культура и искусство» — между украинским порталом «Электронная онлайн библиотека» и сайтом «"Наруто" — просмотр аниме онлайн, игры и манга».

По информации Росстата, численность населения России на январь 2019 года составила 146 миллионов человек.