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В стране и мире | Мединский отказался считать 99,9 процента россиян культурными людьми

14.11.2019|16:19
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Россияне, не добавившие себе в закладки сайт «Культура.рф», не могут называть себя культурными людьми, считает министр культуры России Владимир Мединский. Об этом чиновник заявил на первом заседании международного культурного форума в Санкт-Петербурге, пишет «Фонтанка.ру».

«У кого до сих пор в закладках нет сайта "Культура.рф" — тот не может называть себя культурным человеком, по крайней мере в России», — сказал министр культуры.

Мединский отметил, что «самую главную в стране и самую популярную из серьезных культурных площадок и ресурсов в интернете» посещают от 100 до 150 тысяч человек в день.

«Мы не сравниваем себя с новостными сайтами, куда заглянул, узнал, кому отрезали голову, и пошел на следующий. У нас часами каждый проводит время», — подчеркнул министр.

На момент написания заметки, по данным ресурса «Рамблер/топ-100», сайт «Культура.рф» находится на десятом месте в ежедневном рейтинге популярности ресурсов на тему «Культура и искусство» — между украинским порталом «Электронная онлайн библиотека» и сайтом «"Наруто" — просмотр аниме онлайн, игры и манга».

По информации Росстата, численность населения России на январь 2019 года составила 146 миллионов человек.

Источник — lenta.ru
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Гость|14.11.2019 16:28|

Мы русские, а не россияне

Гость|14.11.2019 16:37|

Гость писал(a):

Мы русские, а не россияне
Какая разница?

Гость|14.11.2019 16:37|

Сам поди тоже потихой, пока никто не видит в носу копает мизинцем! культурный наш ;)

Гость|14.11.2019 16:43|

Зато некультурным проще засирать голову с помощью Соловьевых и Скабеевых.. Мединский должен быть в курсе.

Гость|14.11.2019 16:47|

Мединский не является культурным человеком. Культурные люди не занимаются плагиатом и не имеют в своем окружении убийц (Соколов)

Имя: Гость
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