13.11.2019 | 12:01

Ольга Алисова, сбившая в подмосковной Балашихе шестилетнего мальчика, в крови которого обнаружили 2,7 промилле алкоголя, вышла на свободу. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает RT в своем Telegram-канале.

По данным канала, женщина была освобождена в понедельник, 11 ноября, и сейчас находится в родном городе Балашов Саратовской области. Она отсидела весь срок с учетом времени, проведенного в СИЗО. Информацию также подтвердили в колонии-поселении №11, где она отбывала наказание.

Алисова, согласно приговору суда, должна выплатить родителям погибшего мальчика 2,5 миллиона рублей, однако на момент освобождения его семья получила лишь 40 тысяч рублей, уточняет RT.

Вызвавшая общественный резонанс история с «пьяным мальчиком» произошла в 2017 году в Балашихе. Водитель Ольга Алисова сбила насмерть шестилетнего мальчика во дворе дома. В заключении судебно-медицинского эксперта о смерти ребенка говорилось о наличии этанола в его крови, из-за чего в правоохранительных органах появилась версия о фальсификации результатов. 15 ноября 2017 года Алисову осудили на три года колонии.

К 10 месяцам исправительных работ был приговорен врач бюро судебно-медицинской экспертизы Московской области Михаил Клейменов, ошибочно обнаруживший алкоголь в крови погибшего мальчика.