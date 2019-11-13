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В стране и мире | В России решили сократить срок использования шипованной резины

13.11.2019|11:39
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В России предложили уменьшить максимальный срок эксплуатации шипованных шин и ввести штрафы за нарушение этого условия. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу государственной компании «Автодор».

По словам собеседника агентства, в законе пока не закреплен период эксплуатации шипованных шин в зависимости от климатических поясов, тогда как 90 процентов ущерба дорожное покрытие в России получает именно в зимний сезон. Отмечается, что степень износа дорог также «с достоверной точностью не оценена , на основании чего не выработан единый подход к системе управления сохранностью дорожных покрытий».

Так, в центральной части России специалисты предлагают разрешить использовать зимнюю резину на протяжении максимум 188 дней (по действующим стандартам шипованные шины могут находиться в эксплуатации 273 дня). Кроме того, предлагается установить максимально разрешенную скорость для автомобилистов зимой на уровне 70-80 километров в час для всех типов дорог.

Сумма штрафа, который предлагается ввести за нарушение правил эксплуатации, пока не уточняется.

Менять летние шины на зимние россиянам посоветовали 28 октября. Об этом заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, из-за резкого похолодания на дорогах возможно образование гололедицы.

Источник — lenta.ru
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