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В стране и мире | Россиянка с 40 квартирами отказалась платить за услуги ЖКХ и лишилась машины

13.11.2019|10:52
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В Томске судебные исполнители были вынуждены арестовать автомобиль местной жительницы, задолжавшей более 2 миллионов рублей за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщается на сайте областного управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП).

В собственности женщины более 60 объектов недвижимости, в том числе 39 квартир, но она уже давно не платит коммунальщикам. Общая сумма долга достигла 2,24 миллиона рублей, из них более полутора миллионов рублей — задолженность в пользу АО «Томск РТС» (занимается сбытом тепловой энергии).

Ранее приставы наложили запрет на сделки с недвижимостью, принадлежащей женщине, чтобы гражданка не смогла продать либо передать имущество до полного погашения долга. Также запрет на регистрацию был наложен в отношении автомобиля, которым пользуется должница, но она все равно не погасила задолженность.

Приставам пришлось выехать по адресу проживания сибирячки и арестовать ее квартиру. Кроме того, они эвакуировали иномарку женщины. У ответчицы есть десять дней на выплату долга. Если этого не произойдет, имущество направят на оценку, а затем продадут.

Ранее в ноябре были названы способы списать долги за услуги ЖКХ. Это можно сделать, в частности, подав заявление о пропуске управляющей компанией срока исковой давности. Он равен трем годам. Если гражданин не платил в течение большего периода, и с него пытаются взыскать долги за все эти годы, то он вправе апеллировать к сроку. Суд взыщет долги максимум за последние три года.

Источник — lenta.ru
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Гость|13.11.2019 11:24|

Ещё года два и ЖКХ рухнет, платить ни кто не будет. Уже приобретает массовый характер. И ничего они не сделают, ибо сами живут с нами, всю Пензу к примеру не отключат и тарифы снизят.

Гость|13.11.2019 11:42|

А говорят с жильём у граждан напряженка., жить негде. Во, тётушка, а скорее старуха-процентщица, умна не по годам, напокупала недвиги , а платить за ЖКХ Достоевский будет ...

Имя: Гость
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