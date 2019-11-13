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В стране и мире | Кремль ответил на предложение сделать 31 декабря выходным

13.11.2019|16:36
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В Кремле не видят предмета для дискуссии о целесообразности сделать 31 декабря выходным, чтобы граждане успели подготовиться к Новому году, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в среду, 13 ноября.

«Надо работать», — подчеркнул Песков, сославшись на уже утвержденный календарь выходных и праздничных дней.

Представитель Кремля напомнил, что ежегодно выходные дни перераспределяются по-разному.

В январе текущего года премьер-министр России Дмитрий Медведев пожаловался на длинные новогодние каникулы. По его мнению, это явление негативно отражается на экономической ситуации.

В 2020 году в новогодние праздники россияне будут отдыхать с 1 по 8 января. Так как 30 и 31 декабря выпадают на будни, январские каникулы сократились на два дня.

Источник — lenta.ru
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Гость|13.11.2019 16:48|

Можно подумать кто-то 31 работает. Запахи салатов и спиртного сопровождают весь рабочий день 31 декабря ;)

Гость|13.11.2019 16:48|

скоты вражиные

Гость|13.11.2019 16:49|

как же я ненавижу эту власть

Гость|13.11.2019 17:00|

сделайте 31 декабря выходным днем, сократив на 1 день новогодние каникулы

Гость|13.11.2019 17:00|

penzainform.ru писал(a):

не видят предмета для дискуссии о целесообразности сделать 31 декабря выходным
Он не где целесообразности не видет! Надо думать как увеличить новогодние каникулы и уменьшить майские праздники! Какой рабочий человек хочет в мае кверх жопой на грядке торчать, когда можно НГ реально отдохнуть, встретится родственниками!

Гость|13.11.2019 17:03|

Гость писал(a):

сделайте 31 декабря выходным днем, сократив на 1 день новогодние каникулы
сделайте декабря 31 выходным, исключив 1 мая из праздников!

Гость|13.11.2019 17:11|

Гость писал(a):

сделайте 31 декабря выходным днем, сократив на 1 день новогодние каникулы
вот точно. нахрен нам выходной 8 января????

Гость|13.11.2019 17:11|

Не трогай 1 мая!!! Картошка не ждет...А вот 4 ноября, нафиг - всё равно не ясно че празднуем))

Гость|13.11.2019 17:11|

Гость писал(a):

сделайте декабря 31 выходным, исключив 1 мая из праздников!
тоже правильно, этот праздник никто не знает

Гость|13.11.2019 17:15|

Мал еще, потому и не знаешь...

Гость|13.11.2019 17:40|

Гость писал(a):

Мал еще, потому и не знаешь...
Тятя, а по какому поводу гуляем 1 мая?

Гость|13.11.2019 17:52|

По факту - упразднили этот праздник.

Народ опять царя короновал.

А Первомай... его забудешь разве?

Ведь это был бразильский карнавал.))

Имя: Гость
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