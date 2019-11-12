12.11.2019 | 14:59

В британском городе Солихалл, графство Уэст-Мидлендс, ветеринары сумели реанимировать собаку спустя несколько минут после остановки сердца. Об этом сообщает Fox News.

13-летний спаниель по кличке Каспер (Casper) упал и перестал дышать на глазах у своей хозяйки, Глории Джексон (Gloria Jackson). Та немедленно повезла его в ближайшую ветеринарную клинику. «Рабочий день уже заканчивался, когда я услышала женские крики, — рассказывает директор ветклиники Дебора Хоуп (Deborah Hope). — Я и медсестра побежали разбираться и обнаружили Глорию с Каспером на руках».

Ветеринару было ясно, что у собаки развился отек легких и сердечная недостаточность. «Когда в легких собаки скапливается жидкость, ей приходится бороться за каждый вдох, — объясняет Хоуп. — Но поскольку Каспер потерял сознание, эта жидкость просто хлынула из него».

Хоуп и все свободные медсестры, которые были в ветеринарной клинике, несколько минут боролись за жизнь пса. «Обычно в таких случаях мы не рассчитываем, что сердцебиение или дыхание вернутся, но все равно пытаемся спасти животное, потому что это наша работа», — говорит Хоуп.

После сердечно-легочной реанимации и внутривенного вливания для поддержания кровообращения Каспер очнулся и вскоре стал реагировать на окружающих. Он не дышал около десяти минут. «Технически какое-то небольшое время Каспер был мертв», — замечает Хоуп.

По словам ветеринара, собаку спасла быстрая реакция хозяев, успевших довезти питомца до больницы, и оперативность сотрудников ветеринарной клиники, без промедления бросившихся на помощь животному.