12.11.2019 | 10:30

Россияне должны нести ответственность за отказ выполнять решение суда о передаче ребенка после развода. С таким предложением выступил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, передает «Парламентская газета».

Мать, отец или другой законный представитель ребенка будут платить штраф до 5 тысяч рублей, если они запретят детям видеться с близкими родственниками после развода, скроют местонахождение несовершеннолетних от второго родителя или откажутся передавать ребенка родителю, с которым он должен остаться по решению суда.

В случае, если родителя уже привлекали к административной ответственности, но он все равно не исполняет решение суда, ему будет грозить до пяти суток ареста.

Поправки предлагается внести в статью 5.35 КоАП («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). Газета отметила, что такие меры прописаны в КоАП с 2011 года, но наказание предусмотрено только в случае повторного нарушения. Законопроект планируется направить на согласование в правительство 12 ноября.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Одинцове 30-летняя местная жительница Ярослава приехала на день рождения дочери, которую у нее силой забрал отец ребенка после разрыва, и была обрита им наголо и избита. За встречи с дочерью мужчина требовал два миллиона рублей, а также рассылал интимные фото бывшей сожительницы знакомым и ее нынешнему супругу.