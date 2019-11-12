12.11.2019 | 10:50

Российские заправки недоливали топливо автовладельцам в 20 процентах случаев в 2019 году. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, пишет РИА Новости.

Недолив был обнаружен при проверке Росстандартом. В настоящее время власти принимают меры, чтобы снизить показатель. В частности, предлагается ввести штрафы за недолив в размере одного процента от выручки за год или часть года. Штраф не может быть менее 500 тысяч рублей.

При повторном нарушении предлагается штрафовать на сумму в три процента от годовой выручки, но не менее чем на два миллиона рублей. Инициатива уже прошла общественное обсуждение, согласование с ведомствами и внесена в правительство.

Мантуров также отметил, что помимо ситуации с недоливом топлива в России существуют проблемы с качеством бензина. В некоторых регионах, таких как Крым и Дагестан, качество топлива часто не соответствует установленным нормам, либо под видом бензина продают суррогат. Однако министр отметил, что в целом с 2016 года ситуация с качеством топлива по стране улучшилась и объемы выявленного «плохого топлива» снижаются.

Ранее сообщалось, что доля фальсифицированного и суррогатного горючего на российском рынке составляет девять процентов. В абсолютных цифрах объем фальсификата достигает шести миллионов тонн.