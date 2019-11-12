12.11.2019 | 13:43

В России в 2020 году произойдет замена дорожных знаков из-за требований новой редакции ГОСТа, которую разработал институт РосдорНИИ по заказу Росавтодора. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

На дорогах появятся мобильные таблички «Фотовидеофиксация» на желтом фоне для обозначения переносных камер-треног. Информационную табличку 8.23 «Фотовидеофиксация» можно будет применять на желтом фоне как временный знак — его будут устанавливать на временных переносных опорах и информационных щитах. Таким образом, табличку можно будет использовать для обозначения передвижных комплексов фиксации нарушений. РосдорНИИ сейчас готовит методику для регионов по применению стационарных и мобильных камер, там зафиксируют правило ставить знаки перед зонами контроля. Норму планируется утвердить в конце ноября.

При этом знаки «Главная дорога», «Конец главной дороги», «Уступите дорогу» и «Движение без остановки запрещено» на прямоугольных щитах желто-зеленого цвета планируется запретить. Кроме того, будет уточнено действие знаков 3.27-3.30, которые запрещают стоянку и остановку. По новому ГОСТу, если желтая разметка началась у запрещающего знака и закончилась на въезде во двор, а дальше не возобновилась, запрет парковки все равно сохраняется. Стандарты планируется ввести в действие в первом квартале 2020 года, рассказали в Росстандарте. Одновременно потребуются и изменения в ПДД.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по госстроительству поддержал законопроект об отмене штрафов за превышение средней скорости движения, которая рассчитывается по данным с нескольких камер по времени и координатам. Согласно поправкам, которые внесли в парламент члены фракции ЛДПР, фиксация скорости движения автомобиля на основании «расчета средней скорости движения» или «фиксации расположения в начале и конце участка» больше нельзя будет использовать как доказательство правонарушения.