Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|12 ноя 2019|14:37
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Облачно |
  72.00  |  $  64.19

В стране и мире | На российских дорогах появятся новые знаки

12.11.2019|13:43
Печать

В России в 2020 году произойдет замена дорожных знаков из-за требований новой редакции ГОСТа, которую разработал институт РосдорНИИ по заказу Росавтодора. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

На дорогах появятся мобильные таблички «Фотовидеофиксация» на желтом фоне для обозначения переносных камер-треног. Информационную табличку 8.23 «Фотовидеофиксация» можно будет применять на желтом фоне как временный знак — его будут устанавливать на временных переносных опорах и информационных щитах. Таким образом, табличку можно будет использовать для обозначения передвижных комплексов фиксации нарушений. РосдорНИИ сейчас готовит методику для регионов по применению стационарных и мобильных камер, там зафиксируют правило ставить знаки перед зонами контроля. Норму планируется утвердить в конце ноября.

При этом знаки «Главная дорога», «Конец главной дороги», «Уступите дорогу» и «Движение без остановки запрещено» на прямоугольных щитах желто-зеленого цвета планируется запретить. Кроме того, будет уточнено действие знаков 3.27-3.30, которые запрещают стоянку и остановку. По новому ГОСТу, если желтая разметка началась у запрещающего знака и закончилась на въезде во двор, а дальше не возобновилась, запрет парковки все равно сохраняется. Стандарты планируется ввести в действие в первом квартале 2020 года, рассказали в Росстандарте. Одновременно потребуются и изменения в ПДД.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по госстроительству поддержал законопроект об отмене штрафов за превышение средней скорости движения, которая рассчитывается по данным с нескольких камер по времени и координатам. Согласно поправкам, которые внесли в парламент члены фракции ЛДПР, фиксация скорости движения автомобиля на основании «расчета средней скорости движения» или «фиксации расположения в начале и конце участка» больше нельзя будет использовать как доказательство правонарушения.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!