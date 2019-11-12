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В стране и мире | Московские полицейские устраивали свидания с наркотиками

12.11.2019|14:20
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В Москве задержали двоих полицейских, которые организовывали подставные свидания с наркотиками. Об этом во вторник, 12 ноября, сообщает Baza.

По информации издания, сотрудники зарегистрировали свою знакомую в социальной сети и на сайте знакомств, после чего от ее имени знакомились с молодыми людьми и договаривались о встрече. Из сообщений следовало, что девушка не против интимной близости, если на свидании будут запрещенные вещества, которые нужно забрать в указанном ею месте.

Там молодых людей якобы задерживали с поличным и предлагали дать взятку, чтобы избежать последствий. При этом в закладке вместо наркотиков, как правило, находились толченые таблетки.

Большинство пострадавших соглашалось, но один из них, пообещав отправить оставшуюся часть денег на карту, обратился к другим сотрудникам полиции. В итоге подозреваемые и их знакомые были задержаны.

30 августа сообщалось, что в Астрахани возбуждено уголовное дело в отношении троих полицейских, которых подозревают в создании закладки наркотиков ради повышения рабочих показателей. По данным следствия, они нашли мужчину 1994 года рождения и уговорили его найти покупателя на вещества, причем в момент сделки того якобы собирались задержать на месте преступления.

Источник — lenta.ru
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Гость|12.11.2019 14:33|

Не верю! В нашей полиции работают люди кристальной чистоты. А всякие интернет издания только и льют грязь...

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