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В стране и мире | Кремль раскритиковал инициативу доступа в интернет по паспорту

12.11.2019|13:36
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Введение обязательной регистрации по паспорту при входе в интернет нарушит права граждан, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующую инициативу. Его слова приводит ТАСС во вторник, 12 ноября.

Представитель Кремля утвердительно ответил на вопрос о том, можно ли отнести данную меру к цензуре.

Ранее во вторник президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков обратился к Госдуме и Совету Федерации с предложением обсудить введение в России обязательной регистрации по паспорту при входе в интернет. По его мнению, это позволит снизить количество киберпреступлений, а также предотвратит провокации, направленные на дестабилизацию политической ситуации.

В профильном думском комитете предложили перед дискуссией на эту тему поинтересоваться мнением граждан.

Источник — lenta.ru
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Гость|12.11.2019 14:04|

penzainform.ru писал(a):

В профильном думском комитете предложили перед дискуссией на эту тему поинтересоваться мнением граждан.
Мы конечно-же ЗА! А по-другому разве у нас бывает? А? Как народ скажет "ЗА" так и будет! ;)

Гость|12.11.2019 14:06|

penzainform.ru писал(a):

Ранее во вторник президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков обратился к Госдуме и Совету Федерации с предложением обсудить введение в России обязательной регистрации по паспорту при входе в интернет.
Янсуков Рахман Шах-Магомедович.«Биография»

Родился 23 июля 1982 г., город Гудермес, СССР.

В 2000 г. поступил в Московский Государственный Социальный Университет, Министерства труда и социального развития РФ, по специальности: «Информатика».

2004-2007 г. — Помощник депутата Государственной Думы ФС РФ, Председатель молодежного движения партии «Свобода и Народовластие».

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