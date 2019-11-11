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В стране и мире | Россиянку выгнали из Третьяковской галереи за кормление грудью

11.11.2019|12:08
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Посетительница Третьяковской галереи Полина Хлынова пожаловалась на то, что ей пришлось покинуть музей после замечания смотрительницы о недопустимости кормления грудью в выставочном зале. Пост опубликован в Instagram-аккаунте Хлыновой.

Женщина рассказала, что ее сын устал и стал капризничать, поэтому она на ходу начала кормить его грудью. Она отметила, что при кормлении в публичных местах старается не мешать окружающим и использует специальный капюшон на рюкзаке, который скрывает голову ребенка.

Несмотря на это, смотрительница галереи попросила ее покинуть зал, объяснив, что работников якобы за это наказывают. Сотрудница заявила, что это неприлично и может отпугнуть иностранных туристов.

«Говорила она это как раз в окружении картин, на которых женщины кормили грудью голожопых младенцев и в соседстве с залом, полным статуй с четко обозначенными вторичными половыми признаками», — сыронизировала Хлынова. Ей пришлось уйти в холл музея, но комнаты матери и ребенка там не оказалось. Другие сотрудники не смогли ей помочь.

В апреле россиянки пришли к выводу, что кормление грудью допустимо в общественных местах. Женщины отметили, что это естественный процесс, при этом можно выбирать одежду, которая не доставляет дискомфорт ни матери, ни окружающим.

Источник — lenta.ru
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