11.11.2019 | 17:29

Мобильные операторы «Билайн», МТС и Tele2 пока не собираются повышать стоимость услуг связи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителей компаний. В «Мегафоне» тему не комментируют.

Ранее аналитики заявили, что цены на услуги сотовой связи в 2020 году могут вырасти на 10 процентов. По их мнению, операторы повысят стоимость тарифов, чтобы компенсировать потери из-за отказа от внутрироссийского роуминга.

Аналитики считают, что также за счет роста стоимости услуг компании собираются возместить траты на реализацию пакета антитеррористических законов, известного как «пакет Яровой», и расходы на оборудование для модернизации своих сетей, которое обычно закупается за валюту.

Внутрироссийский роуминг был отменен 1 июня 2019 года. Теперь на стоимость услуг сотовых компаний не влияет регион, в котором в данный момент находится абонент.

Согласно «пакету Яровой», с 1 июля 2018 года операторы сотовой связи и интернет-компании обязаны хранить переписку пользователей в течение полугода. Поправки к закону предусматривают хранение как самого содержания сообщений, так и изображений, видео и аудио. Данную информацию компании должны предоставлять по требованию спецслужб.