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В стране и мире | Россиян успокоили по поводу роста цен на сотовую связь

11.11.2019|17:29
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Мобильные операторы «Билайн», МТС и Tele2 пока не собираются повышать стоимость услуг связи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителей компаний. В «Мегафоне» тему не комментируют.

Ранее аналитики заявили, что цены на услуги сотовой связи в 2020 году могут вырасти на 10 процентов. По их мнению, операторы повысят стоимость тарифов, чтобы компенсировать потери из-за отказа от внутрироссийского роуминга.

Аналитики считают, что также за счет роста стоимости услуг компании собираются возместить траты на реализацию пакета антитеррористических законов, известного как «пакет Яровой», и расходы на оборудование для модернизации своих сетей, которое обычно закупается за валюту.

Внутрироссийский роуминг был отменен 1 июня 2019 года. Теперь на стоимость услуг сотовых компаний не влияет регион, в котором в данный момент находится абонент.

Согласно «пакету Яровой», с 1 июля 2018 года операторы сотовой связи и интернет-компании обязаны хранить переписку пользователей в течение полугода. Поправки к закону предусматривают хранение как самого содержания сообщений, так и изображений, видео и аудио. Данную информацию компании должны предоставлять по требованию спецслужб.

Источник — lenta.ru
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Гость|11.11.2019 17:59|

Когда в этой стране что-то дешевело? Никак не нажрутся твари

Гость|11.11.2019 18:20|

Мегафон отмолчались... А чего не молчать, они месяц назад цены по тарифам подляли...

Гость|11.11.2019 18:21|

penzainform.ru писал(a):

Теперь на стоимость услуг сотовых компаний не влияет регион, в котором в данный момент находится абонент.
Роуменга нет, но вместо него теперь межгород))Карл, как это понимать ?

Имя: Гость
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