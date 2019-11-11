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В стране и мире | Путин устроил разнос из-за воровства на космодроме Восточный

11.11.2019|14:03
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Злоупотребления при строительстве космодрома Восточный не удалось пресечь по сей день, на данный момент похищены уже сотни миллионов рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

«Сто раз сказано было — работайте прозрачно! Деньги большие выделяются, проект носит национальный характер. Нет! Воруют сотнями миллионов!» — сказал он.

По словам главы государства, хищения продолжаются и после десятков заведенных уголовных дел. Путин подчеркнул, что проект носит общенациональный характер.

Строительство Восточного на Дальнем Востоке началось в 2012 году, стоимость проекта оценивается 92 миллиарда рублей. Срок сдачи объекта неоднократно переносился. Кроме того, стройка сопровождалась скандалами, связанными с выявлением хищений. В январе 2015 года объем хищений оценивался в 13 миллиардов рублей.

Источник — lenta.ru
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Гость|11.11.2019 14:23|

Никогда не было и вот опять! (с)

Гость|11.11.2019 14:23|

penzainform.ru писал(a):

Воруют сотнями миллионов!» — сказал он.
Сечин, усмехнулся в воротник.

Гость|11.11.2019 14:39|

Быть такого в России не может! Никогда тут не воровали! Это же пиндосы, точно!

Гость|11.11.2019 14:47|

А не хочет он в ближайшем окружении поискать? Куда откаты то идут? У него там на должность федеральную в регионе бкз отката не устроишься.

Гость|11.11.2019 14:54|

а чё никто не знал што-ли

Гость|11.11.2019 14:54|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
Воруют сотнями миллионов!» — сказал он.
Сечин, усмехнулся в воротник.
Миллер захохотал уже на выходе, за столом неудобно было, этикет прежде всего, как никак интеллигент в третьем поколении.

Гость|11.11.2019 15:03|

Да и сам еле смех сдерживал, когда говорил.

Гость|11.11.2019 15:07|

"Так их негодяев!" - вскричал Песков, натягивая рукав пиджака на запястье, прикрывая золотые часики...

Гость|11.11.2019 15:11|

Дешёвый популизм,"работа на камеру"!

Кто без греха,искус велик,но обманчив!

Гость|11.11.2019 15:15|

Украли, украли!, что у тебя украли Дмитрий?, как что, денежки на космодром выделенные, год ещё не закончился, а всё уже украли. Как я теперь в глаза то смотреть буду президенту?, не переживай Дмитрий, найду я тебе вора, где ж ты Глебушка найдёшь эту рожу бандитскую?

Гость|11.11.2019 15:19|

Не может быть!

Гость|11.11.2019 15:25|

Гость писал(a):

"Так их негодяев!" - вскричал Песков, натягивая рукав пиджака на запястье, прикрывая золотые часики...
Стоимостью хорошей такой, добротной 9–ти этажки в Бирюлево.

Гость|11.11.2019 15:28|

Значит надо восполнять , кто еще не окружен вниманием и заботой? Как там малый бизнес? Еще жив? С пенсионерами поактивней работать надо!

Имя: Гость
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