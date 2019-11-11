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В стране и мире | Историка-расчленителя уволили из СпбГУ

11.11.2019|18:04
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Санкт-Петербургский государственный университет (СпбГУ) уволил преподавателя исторического факультета, доцента Олега Соколова, убившего и расчленившего аспирантку Анастасию Ещенко. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Октябрьский суд Санкт-Петербурга арестовал доцента СПбГУ на два месяца. Соколов не возражал против ареста, заявив, что такая мера пресечения справедлива. Вместе с тем обвиняемый отметил, что убитая им аспирантка первая набросилась на него с ножом. Отмечается, что они прожили вместе пять лет в его квартире.

Соколова задержали 9 ноября, когда он пытался утопить в реке отрезанные руки своей жертвы. Мужчина находился в неадекватном состоянии, его отвезли в больницу с переохлаждением. Позже он раскаялся в преступлении и оформил явку с повинной. Соколов признался, что состоял со своей бывшей студенткой в отношениях и убил ее после ссоры на почве ревности. Придя в себя, он решил расчленить тело и избавиться от него. В процессе он много пил, чтобы не потерять сознание.

Источник — lenta.ru
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