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В стране и мире | В России захотели ограничить звонки роботов-коллекторов

10.11.2019|14:22
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Министерство юстиции предложило приравнять использование взыскателями автоматизированных систем к звонкам коллекторов, ограничив таким образом обзвон должников. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Так, если звонки роботов попадут под регулирование федерального закона «О взыскании» и будут рассматриваться как непосредственное взаимодействием с человеком, то должник, в частности, сможет запретить связываться с ним по будням с 22:00 до 8:00 и по выходным с 20:00 до 9:00. Кроме того, по инициативе должника звонки от автоматизированных систем будут поступать не более одного раза в сутки, двух раз в неделю или восьми раз в месяц.

«Надзорные органы воспринимают автоматизированные системы по-разному. В законе нет единых правил по представлению робота при осуществлении звонка, по количеству возможных взаимодействий с должником», — отметил гендиректор «Первого коллекторского бюро» Павел Михмель, подчеркнув, что сейчас четких правил регулирования звонков от роботов-коллекторов нет.

В ведомстве подтвердили, что работа над проектом ведется, но пока отказались от комментариев. По словам источников РБК, проект находится на стадии обсуждения с представителями бизнеса.

Ранее стало известно, что российские банки планируют обязать собственноручно проверять достоверность телефонных номеров клиентов. Предполагается, что банки выделят деньги на создание единой информационной системы, в которой будут храниться данные абонентов. Операторы связи выступают против ее создания, а банки относятся к идее неоднозначно.

Источник — lenta.ru
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Гость|10.11.2019 14:25|

в россии много чё хотели...

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