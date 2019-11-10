10.11.2019 | 14:22

Министерство юстиции предложило приравнять использование взыскателями автоматизированных систем к звонкам коллекторов, ограничив таким образом обзвон должников. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Так, если звонки роботов попадут под регулирование федерального закона «О взыскании» и будут рассматриваться как непосредственное взаимодействием с человеком, то должник, в частности, сможет запретить связываться с ним по будням с 22:00 до 8:00 и по выходным с 20:00 до 9:00. Кроме того, по инициативе должника звонки от автоматизированных систем будут поступать не более одного раза в сутки, двух раз в неделю или восьми раз в месяц.

«Надзорные органы воспринимают автоматизированные системы по-разному. В законе нет единых правил по представлению робота при осуществлении звонка, по количеству возможных взаимодействий с должником», — отметил гендиректор «Первого коллекторского бюро» Павел Михмель, подчеркнув, что сейчас четких правил регулирования звонков от роботов-коллекторов нет.

В ведомстве подтвердили, что работа над проектом ведется, но пока отказались от комментариев. По словам источников РБК, проект находится на стадии обсуждения с представителями бизнеса.

Ранее стало известно, что российские банки планируют обязать собственноручно проверять достоверность телефонных номеров клиентов. Предполагается, что банки выделят деньги на создание единой информационной системы, в которой будут храниться данные абонентов. Операторы связи выступают против ее создания, а банки относятся к идее неоднозначно.