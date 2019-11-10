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В стране и мире | В кубанских школах проверят питание после массового отравления детей

10.11.2019|21:51
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Во всех школах Краснодарского края после массового отравления детей пройдут внеочередные проверки качества питания. Об этом сообщается на сайте региональной администрации.

Письма с соответствующим поручением вице-губернатора края Анны Миньковой были отправлены во все муниципальные образования региона. В администрации добавили, что сейчас состояние пострадавших детей удовлетворительное, вскоре их начнут выписывать из больницы.

Ранее 10 ноября Министерство здравоохранения Краснодарского края сообщило о госпитализации 41 ученика из пяти местных школ «с кишечными явлениями». Позже число пострадавших возросло до 51. В город Кропоткин, где находятся школьники, направлены медики Специализированной клинической детской инфекционной больницы.

После случившегося было возбуждено дело по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса России («Оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

Источник — lenta.ru
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Гость|10.11.2019 21:55|

У нас как что ни случись, так сразу начинаются проверки. И что? Ничего не меняется. Условия надо такие для приготовления еды создавать сразу, чтоб никаких отравлений в будущем не было!

Гость|10.11.2019 22:03|

В пензенских школах проверки будут? В 13 гимназии, в 55 лицее?

Имя: Гость
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