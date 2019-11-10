10.11.2019 | 21:59

Главный тренер столичного ЦСКА Виктор Гончаренко выразил недовольство поведением главного арбитра Станислава Васильева. Его слова попали в эфир во время перерыва матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи».

Гончаренко обратился к Васильеву в перерыве матча в подтрибунном помещении. До ухода на перерыв белорусский специалист получил предупреждение от судьи за слишком эмоциональное поведение.

Гончаренко назвал арбитра «товарищ судья» и потребовал «сделать лицо попроще». «Вы сейчас научились отвечать. Вы принимайте тоже критику, которая вам говорится», — сказал тренер ЦСКА. При этом Гончаренко использовал в речи нецензурную лексику.

ЦСКА обыграл «Сочи» в гостевом матче в рамках 16-го тура чемпионата России. Команда Гончаренко впервые с сентября одержала победу в первенстве.