Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|10 ноя 2019|22:55
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Облачно |
  71.03  |  $  64.45

В стране и мире | Тренер ЦСКА матом отчитал судью в перерыве матча РПЛ

10.11.2019|21:59
Печать

Главный тренер столичного ЦСКА Виктор Гончаренко выразил недовольство поведением главного арбитра Станислава Васильева. Его слова попали в эфир во время перерыва матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи».

Гончаренко обратился к Васильеву в перерыве матча в подтрибунном помещении. До ухода на перерыв белорусский специалист получил предупреждение от судьи за слишком эмоциональное поведение.

Гончаренко назвал арбитра «товарищ судья» и потребовал «сделать лицо попроще». «Вы сейчас научились отвечать. Вы принимайте тоже критику, которая вам говорится», — сказал тренер ЦСКА. При этом Гончаренко использовал в речи нецензурную лексику.

ЦСКА обыграл «Сочи» в гостевом матче в рамках 16-го тура чемпионата России. Команда Гончаренко впервые с сентября одержала победу в первенстве.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!