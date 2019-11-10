Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|10 ноя 2019|22:55
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Облачно |
  71.03  |  $  64.45

В стране и мире | Подростков засосало в трубу по дороге из школы

10.11.2019|21:53
Печать

Двух подростков из графства Линкольншир, Англия, засосало в трубу по дороге из школы. Об этом сообщает Mirror.

12-летний Юан Боттомли (Euan Bottomley) направлялся домой вместе с другом Люком Дэвисом (Luke Davies). Внезапно ученик поскользнулся и упал в глубокую лужу. Его затянуло в трубу, которая пролегала на дне.

Увидев сумку друга на поверхности, Дэвис бросился на помощь, однако его ноги тоже потащило в трубу. Затем он полностью ушел под воду.

Через несколько секунд течение выбросило подростков с другой стороны трубы. «Если бы я застрял или зацепился за ветку — я бы утонул. Из-за шока я даже не смог расплакаться», — описал свои эмоции Боттомли.

Школьники наглотались воды, однако вернулись домой невредимыми. Оба признались, что во время инцидента приготовились к смерти.

В апреле житель американского штата Северная Каролина пережил ДТП, однако после этого упал в лужу и захлебнулся. Админ Миллер (Admin Miller) возвращался домой после вечеринки и вылетел на машине в кювет. 55-летний мужчина выбрался из салона, упал в лужу стоячей воды и, по версии следствия, утонул.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!