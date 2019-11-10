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В стране и мире | Ночные автогонки в российском городе закончились гибелью участников

10.11.2019|11:39
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В городе Поронайск Сахалинской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает Sakhalin.info.

ЧП случилось, когда водители двух автомобилей решили устроить гонки по ночным улицам города. Один из участников не справился с управлением и на высокой скорости врезался в дерево.

В результате водитель и два пассажира погибли на месте, еще один находившийся в машине человек был доставлен в реанимацию. По неподтвержденной информации, позднее он умер в больнице.

В 2018 году в Москве 22-летний лихач врезался на скорости 200 километров в час в микроавтобус. После столкновения машина загорелась, водитель и его пассажир погибли в огне.

В 2017 году в Харькове участвовавший в ночных гонках внедорожник врезался в пешеходов. Тогда погибли пять человек, шестеро были доставлены в больницы с травмами разной степени тяжести. Водителем оказалась 20-летняя девушка.

Источник — lenta.ru
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