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В стране и мире | Названы способы списать долги за услуги ЖКХ

10.11.2019|11:42
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Российским законодательством не предусмотрена возможность списания задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) по желанию потребителя, однако способы избавления от долга все же существуют, пишет «Российская газета».

Случаи, когда долг может быть списан, для издания перечислил адвокат в сфере недвижимости Олег Сухов. Например, гражданин может признать себя банкротом, если его общая задолженность превышает 500 тысяч рублей, а доходы не позволяют расплачиваться. Если после реализации имущества и завершения процедуры банкротства у человека еще остаются долги, то они считаются погашенными и списываются с баланса управляющей компании (УК, или ТСЖ).

Также частично списать долги по ЖКХ можно, подав заявлению о пропуске УК срока исковой давности. Он равен трем годам. Если гражданин не платил в течение большего периода, и с него пытаются взыскать долги за все эти годы, то он вправе аппелировать к сроку исковой давности. Суд взыщет долги максимум за последние три года.

Кроме того, долг за «коммуналку» аннулируется, если пристав выносит постановление об окончании исполнительного производства. Это делается, когда исполнителю просто нечего взыскивать — должник не получает пенсию, не работает, не имеет имущества и доходов.

Наконец, веское основание для списание долга — смерть должника, указывает юрист. В этом случае родственникам гражданина нужно уведомить УК о его кончине.

В конце сентября этого года стало известно, что совокупная задолженность россиян по оплате жилищно-коммунальных услуг составляет около 800 миллиардов рублей. Такую статистику в ходе совещания с членами правительства представил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.

Источник — lenta.ru
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