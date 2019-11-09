09.11.2019 | 14:28

Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2020 год. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, размер пособий останется на уровне 2019 года: минимальная выплата по безработице составит 1,5 тысячи рублей, максимальная — восемь тысяч рублей. Для лиц предпенсионного возраста минимальный уровень пособия будет такой же, а максимальный составит 11 280 рублей.

Постановление вступит в силу с 1 января 2020 года.

Ранее, в октябре, в Министерстве труда сообщили о снижении числа безработных в России до 642,1 тысячи человек. Общее количество работников, которые простаивают по инициативе администрации, а также работников, занятых неполное время и находившихся в вынужденных отпусках, составило около 90,3 тысячи человек. При этом, по данным работодателей, сейчас в стране открыто 1,6 миллиона вакансий.

Тогда же стало известно, что самый низкий уровень безработицы в июне-августе 2019 года был зафиксирован в Москве — 1,3 процента. На втором месте оказался Санкт-Петербург — 1,4 процента, на третьем — Ямало-Ненецкий автономный округ с 2,1 процента безработных.