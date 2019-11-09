09.11.2019 | 12:27

Россиянин Денис Лисов, сбежавший из Швеции в Польшу с тремя своими дочерьми, прилетел в Хабаровск. Об этом сообщает «Интерфакс».

Сам Лисов отметил, что не был дома уже семь лет. По его словам, въезд для него и детей в страны Евросоюза опасен. Власти Хабаровского края заявили, что окажут семье помощь, в частности, социальную и материальную.

Россиянин в апреле был задержан в аэропорту Варшавы вместе с дочерьми 4, 6 и 12 лет, когда пытался вылететь в Россию. У жены Лисова в Швеции нашли тяжелую болезнь, она попала в больницу, после чего он воспитывал дочерей один. Однако власти страны решили, что отец не справляется с уходом, и изъяли их. В итоге дети с 2017 года жили в приемной семье мусульман, выходцев из Ливана.

Когда Лисов попытался вернуться с дочерьми в Россию, их объявили в розыск. После того как семья была задержана в Варшаве, Польша взяла Лисова и девочек под свою защиту. Мужчина подал прошение о предоставлении статуса беженца.