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В стране и мире | Сбежавший из Швеции с детьми россиянин вернулся домой

09.11.2019|12:27
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Россиянин Денис Лисов, сбежавший из Швеции в Польшу с тремя своими дочерьми, прилетел в Хабаровск. Об этом сообщает «Интерфакс».

Сам Лисов отметил, что не был дома уже семь лет. По его словам, въезд для него и детей в страны Евросоюза опасен. Власти Хабаровского края заявили, что окажут семье помощь, в частности, социальную и материальную.

Россиянин в апреле был задержан в аэропорту Варшавы вместе с дочерьми 4, 6 и 12 лет, когда пытался вылететь в Россию. У жены Лисова в Швеции нашли тяжелую болезнь, она попала в больницу, после чего он воспитывал дочерей один. Однако власти страны решили, что отец не справляется с уходом, и изъяли их. В итоге дети с 2017 года жили в приемной семье мусульман, выходцев из Ливана.

Когда Лисов попытался вернуться с дочерьми в Россию, их объявили в розыск. После того как семья была задержана в Варшаве, Польша взяла Лисова и девочек под свою защиту. Мужчина подал прошение о предоставлении статуса беженца.

Источник — lenta.ru
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Гость|09.11.2019 13:18|

Ну и жил бы в Польше, раз статус беженца предоставили.

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