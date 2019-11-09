09.11.2019 | 10:58

Губки для мытья посуды необходимо менять как минимум раз в неделю. Соответствующие рекомендации выпустили специалисты Роспотребнадзора, сообщает ТАСС.

По их данным, губка для мытья посуды и пространство вокруг нее могут содержать около 360 видов бактерий.« Доказано, что кухонная губка может быть в 200 тысяч раз грязнее, чем сиденье унитаза», — напомнили эксперты.

В ходе исследований было обнаружено, что кухонные губки содержали дрожжи и плесень (86 процентов), а также колиформные бактерии, которые могут привести к острым кишечным инфекциям (77 процентов). Еще в 18 процентах в них находили стафилококковые бактерии.

По словам специалистов, опасные бактерии также собираются на раковинах, столешницах, разделочных досках, холодильниках, кухонных принадлежностях (полотенца, тряпки), мусорных ведрах, а также комбайнах, мясорубках, блендерах и миксерах.

Чтобы избежать появления на кухне инфекций, россиянам посоветовали мыть раковину с дезинфицирующим средством, насухо вытирать все поверхности и посуду и протирать ручки бытовой техники и мебели. Кроме того, рекомендуется стирать полотенца раз в неделю и ежемесячно мыть мусорное ведро с хлорсодержащим средством.

В 2017 году немецкие ученые пришли к выводу, что на губках для мытья посуды обитает множество патогенных бактерий. Оказалось, что микробы находятся, главным образом, на поверхности губок, а также внутри прилегающих к ней пор.