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В стране и мире | России вернут многомиллионный советский долг

09.11.2019|11:13
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Пакистан вернет России долг в размере 93 миллионов долларов. Эту информацию «Газете.ru» подтвердил замминистра финансов России Сергей Сторчак.

«Сумма верная, как и договаривались», — заявил он изданию. Ранее отмечалось, что возвращение денежных средств позволит российским инвесторам вложить около восьми миллиардов долларов в пакистанскую экономику, в частности, в энергетику и металлургическую промышленность.

7 ноября о решении Исламабада вернуть Москве долг сообщила газета The Express Tribune. По данным издания, пакистанский посол в Москве получил указание подписать с Россией договор, согласно которому деньги будут возвращены в течение 90 дней.

Долг Пакистана перед Россией стал предметом 30-летнего спора между странами. В 1980-х годах СССР закупал товары легкой промышленности у пакистанских компаний. После распада государства и разрушения торговых связей у бизнеса обеих стран остались неурегулированными взаимные претензии. Договоренность о погашении задолженностей была достигнута в ходе переговоров 2016 и 2017 годов.

В октябре российский президент Владимир Путин заявил, что Москва к настоящему моменту списала долги африканских стран более чем на 20 миллиардов долларов. Россия регулярно списывает долги зарубежным странам. С момента независимости сумма списаний превысила 140 миллиардов долларов. Собственную последнюю задолженность по обязательствам СССР Москва погасила в августе 2017 года, переведя Боснии и Герцеговине 125,2 миллиона долларов.

Источник — lenta.ru
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Гость|09.11.2019 11:47|

3 копейки забрали 1000 рублей проакали, а гордости как-будто подвиг совершили!

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