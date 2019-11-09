09.11.2019 | 11:54

Кунгурский городской суд (Пермский край) вынес приговор в отношении несовершеннолетнего студента, который планировал массовое убийство в школе. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным издания, 17-летний молодой человек планировал совершить преступление в одной из школ города Кунгура, где обучается около тысячи детей. Массовое убийство планировалось на протяжении долгого времени. Для него студент приобрел мачете, булаву и компоненты для бомб, которые позже изготовил сам. Принадлежащее студенту оружие оперативники нашли в ходе осмотра хозяйственной постройки.

По информации источников, молодой человек попытался проникнуть в здание школы еще в сентябре прошлого года, однако его не пустили. Потерпев неудачу, он решил найти другой способ попасть внутрь, но попал в поле зрения правоохранительных органов.

После этого в отношении студента было возбуждено уголовное дело. Судебно-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. В итоге несовершеннолетнего приговорили к шести годам лишения свободы.

В октябре суд арестовал другого подозреваемого в подготовке массового убийства в техникуме 18-летнего студента. Он планировал прийти на занятия с оружием и расстрелять унижавших его однокурсников. Молодой человек был задержан спецслужбами незадолго до дня, на который запланировал преступление. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.