08.11.2019 | 12:23

Зависимость россиян от интернета отдалила их от семейных ценностей и стала одной из причин падения рождаемости. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова, ее слова приводятся на сайте партии «Справедливая Россия».

«В наше время повседневной реальностью стала сетевая организация поведения людей, в первую очередь, разумеется, молодых. Большинство молодых людей буквально живут в интернете. И, разумеется, зависят от него», — заявила парламентарий, подчеркнув, что это усиливает «индивидуализм и эгоизм современного человека» и разрушает «связь поколений».

По словам Епифановой, убыль населения сохранится до 2023 года. На это влияют такие «негативные факторы современной социальной среды», как интернет-зависимость.

Ранее протоиерей Димитрий (Смирнов) выразил готовность решить демографическую проблему России и захотел «10 лет и полномочия». По мнению протоиерея, россияне «от детей предохраняются, как от бандитов», хотя дети — «наше будущее». Что планируется делать для решения демографической проблемы, священнослужитель не уточнил.