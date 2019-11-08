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В стране и мире | Умер друг тигра Амура козел Тимур

08.11.2019|10:30
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Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром. Об этом сообщила опекун животного Эльвира Головина на сайте парка.

Тимур умер во вторник, 5 ноября. Головина рассказала, что за козлом ухаживал его личный врач Даниил и еще два врача сафари-парка. Она поблагодарила их за помощь и принесла соболезнования.

«Урна с прахом Тимуром будет захоронена с почестями! В дальнейшем на этом месте будет установлена бронзовая скульптура Тимура», — сообщила Головина.

Козел Тимур подружился с тигром Амуром в ноябре 2015 года, когда козла привели на съедение. В январе 2016 года, однако, тигр напал на Тимура после того, как тот попытался боднуть его.

Позже было решено, что козел Тимур, прошедший лечение в московской клинике после драки с Амуром, больше никогда не будет жить в одном вольере с хищником.

В 2017 году коза Меркель из Московской области родила от Тимура козленка. Меркель проходила конкурс на лучшую подругу для козла и обошла марийскую козу Саиру и Ксюшу из Татарстана.

Источник — lenta.ru
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Гость|08.11.2019 10:34|

Маразм крепчал

Гость|08.11.2019 10:36|

Скорей бы крылатый Монстр подох или на пенсию его сдриснули. Надоела уже его фейковая версия "18 лет".

Гость|08.11.2019 10:40|

У козла личный доктор, козёл наверно в партии Единая Россия состоял.

Гость|08.11.2019 10:51|

У тигра личная трагедия, но ...чье и здесь свою политоту воткнет.

Гость|08.11.2019 10:53|

Гость писал(a):

У тигра личная трагедия
А тигр об этом как-то знает?

Гость|08.11.2019 10:55|

Урна с прахом Тимуром будет захоронена с почестями!

Козла с почастями хоронят рота почётного караула, автоматчики, под залпы прах отпустят в землю, да ещё на бюджетные деньги.

На Руси Козлы всегда лучше жили и умирали.

Гость|08.11.2019 10:57|

Какая еще трагедия? Подумаешь друг козел умер))

Гость|08.11.2019 11:03|

так и живём, только козлам и почести!

Гость|08.11.2019 11:04|

да, шашлыков из него не наделаешь, только сжечь

Гость|08.11.2019 11:08|

Гость писал(a):

да, шашлыков из него не наделаешь, только сжечь
Не исключено, что корейцы в москве так уже не думают

Гость|08.11.2019 11:19|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
У тигра личная трагедия
А тигр об этом как-то знает?
Конечно знает. Они умные и чувствуют хорошо.

Гость|08.11.2019 11:22|

Гость писал(a):

так и живём, только козлам и почести!
Человек определяется по отношению его к животным. А комментят настоящие или будущие живодеры.

Гость|08.11.2019 11:35|

Соболезнование родственникам умершего прислали из Кремля

Имя: Гость
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