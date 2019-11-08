08.11.2019 | 10:30

Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром. Об этом сообщила опекун животного Эльвира Головина на сайте парка.

Тимур умер во вторник, 5 ноября. Головина рассказала, что за козлом ухаживал его личный врач Даниил и еще два врача сафари-парка. Она поблагодарила их за помощь и принесла соболезнования.

«Урна с прахом Тимуром будет захоронена с почестями! В дальнейшем на этом месте будет установлена бронзовая скульптура Тимура», — сообщила Головина.

Козел Тимур подружился с тигром Амуром в ноябре 2015 года, когда козла привели на съедение. В январе 2016 года, однако, тигр напал на Тимура после того, как тот попытался боднуть его.

Позже было решено, что козел Тимур, прошедший лечение в московской клинике после драки с Амуром, больше никогда не будет жить в одном вольере с хищником.

В 2017 году коза Меркель из Московской области родила от Тимура козленка. Меркель проходила конкурс на лучшую подругу для козла и обошла марийскую козу Саиру и Ксюшу из Татарстана.