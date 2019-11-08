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В стране и мире | Россиянина отказались пускать в самолет со слишком толстым котом

08.11.2019|14:38
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Жителю Владивостока Михаилу Галину пришлось подменить своего кота более легким при взвешивании в аэропорту, чтобы перевезти его в ручной клади. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

Галин летел из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве вместе со своим котом по кличке Виктор. Во время прохождения таможенного контроля в Шереметьево сотрудница аэропорта взвесила домашнее животное. Оказалось, что вес Виктора на два килограмма превышает допустимую для перевозки в ручной клади норму.

По словам пассажира, кот тяжело перенес предыдущий рейс до Москвы, хотя в аэропорту Риги ему без проблем позволили лететь вместе с хозяином в салоне лайнера. «На все попытки объяснить, что кот живым не долетит восемь часов в багаже и будет каждую ночь являться ей в кошмарах до конца жизни, она отвечала, что у нее правила, и брать на себя ответственность за два лишних килограмма Виктора в салоне самолета она не собирается», — пересказал Галин ответ сотрудницы Шереметьево.

Отказавшись отправить кота в багаж, мужчина принял решение пропустить рейс и задержаться в Москве. Чтобы пройти таможню, он нашел похожую кошку меньшей массы у друзей. «Операция по подмене толстого кота Виктора на миниатюрную кошечку Фиби прошла успешно — весы показали допустимую норму, а сотрудница авиакомпании любезно выдала посадочный, пожелав счастливого полета», — заключил автор поста и добавил, что добрался домой благополучно.

В октябре сотрудники аэропорта обнаружили кота в чемодане пассажиров при досмотре. Домашнее животное пары из США проникло в чемодан ручной клади, когда семья собирала вещи.

Источник — lenta.ru
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