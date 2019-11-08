08.11.2019 | 10:14

В Самаре суд вынес приговор по делу в отношении 29-летнего местного жителя, до смерти забившего своего соседа из-за того, что тот ночью нарушал общественный порядок. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

Конфликт со смертельным исходом произошел в одном из многоквартирных домов города. Как было установлено в ходе судебного разбирательства, сосед шумел и мешал спать жителям дома. Устав от шума, подсудимый зашел в квартиру нарушителя и нанес ему множественные удары ногами и руками по голове, туловищу и конечностям. От полученных повреждений хозяин квартиры скончался.

Несмотря на тяжесть совершенного преступления, обвиняемому назначили относительно мягкое наказание: пять лет и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Суд учел смягчающие обстоятельства: явку с повинной, активное участие в раскрытии преступления, противоправное поведение потерпевшего. Приговор пока в законную силу не вступил.

В феврале этого года в Кургане сотрудник полиции отправил в кому пенсионера, пожаловавшегося на громкую музыку. Полицейского задержали, в отношении него было возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений»).