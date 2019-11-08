08.11.2019 | 10:18

В Госдуме предложили использовать только отечественные продукты при приготовлении обедов в российских школах. Об этом «Известиям» рассказал автор инициативы Борис Чернышов.

Соответствующие поправки готовят в законопроект об обязательном горячем питании для учеников младших классов. Чернышов считает, что в условиях антироссийских санкций такая мера поможет поддержать российских производителей. Также в Госдуме отметили, что отечественная продукция стоит дешевле импортной, а контролировать ее качество — легче.

По словам Чернышова, такие ограничения не приведут к проблемам с питанием детей. Если нововведения будут приняты, они коснутся в первую очередь закупки овощей, поскольку поставки многих других продуктов из-за рубежа уже ограничены в рамках госзакупок.

Глава аналитического агентства Fruitnews Ирина Козий рассказала изданию, что запрет на покупку импортной продукции в школах может привести к однообразному рациону и перебоям с овощами в зимнее время. Это связано с тем, что с ноября по февраль российские производители выращивают огурцы и помидоры в теплице, они стоят в два раза дороже. Помимо этого весной Россия начинает активно импортировать продукцию.

24 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязательном обеспечении горячего питания для учеников младших классов. Документ предполагает, что оплачивать школьные обеды будут регионы, которые могут получить на это субсидии из федерального бюджета. На это может уйти до 20 миллиардов рублей.