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В стране и мире | Российским школьникам захотели запретить есть зарубежные продукты

08.11.2019|10:18
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В Госдуме предложили использовать только отечественные продукты при приготовлении обедов в российских школах. Об этом «Известиям» рассказал автор инициативы Борис Чернышов.

Соответствующие поправки готовят в законопроект об обязательном горячем питании для учеников младших классов. Чернышов считает, что в условиях антироссийских санкций такая мера поможет поддержать российских производителей. Также в Госдуме отметили, что отечественная продукция стоит дешевле импортной, а контролировать ее качество — легче.

По словам Чернышова, такие ограничения не приведут к проблемам с питанием детей. Если нововведения будут приняты, они коснутся в первую очередь закупки овощей, поскольку поставки многих других продуктов из-за рубежа уже ограничены в рамках госзакупок.

Глава аналитического агентства Fruitnews Ирина Козий рассказала изданию, что запрет на покупку импортной продукции в школах может привести к однообразному рациону и перебоям с овощами в зимнее время. Это связано с тем, что с ноября по февраль российские производители выращивают огурцы и помидоры в теплице, они стоят в два раза дороже. Помимо этого весной Россия начинает активно импортировать продукцию.

24 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязательном обеспечении горячего питания для учеников младших классов. Документ предполагает, что оплачивать школьные обеды будут регионы, которые могут получить на это субсидии из федерального бюджета. На это может уйти до 20 миллиардов рублей.

Источник — lenta.ru
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Гость|08.11.2019 10:41|

У них башка думает только том, что бы ещё запретить.

Гость|08.11.2019 10:48|

Ура! Ура! Еще несколько запретов - и мы восстановим железный занавес, разрушенный врагами! Ура, товарищи!!!

Гость|08.11.2019 10:49|

Вот собирали раньше съезды партии раз в пять лет, и ничего - жили. А тут сколько дармоедов сидят, не знают уже, что еще придумать.

Гость|08.11.2019 10:49|

penzainform.ru писал(a):

Также в Госдуме отметили, что отечественная продукция стоит дешевле импортной, а контролировать ее качество — легче.
Пусть сами едят отечественный комбикорм с пальмовым маслом...

Гость|08.11.2019 10:53|

Можно подумать, кого то в школе импортной едой кормили. Вы по магазинам то ее ещё поищите, не найдете! И насчёт контроля качества насмешили. На прилавках одно непонятно что, то ли с пальмой молочка то ли без. Что ж не контролируете то?!

Гость|08.11.2019 10:58|

Дык конечно. Надо есть больше пальмового масла. А то вдруг до пенсии доживут, че делать тогда стране.

Гость|08.11.2019 11:05|

Господи! Откуда эти дураки берутся?

Гость|08.11.2019 11:22|

Когда вы последний раз видели импортную еду ? Ее не сыщешь даже если будешь искать специально.

Имя: Гость
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