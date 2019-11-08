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В стране и мире | Молодым россиянам увеличат возрастной порог для получения жилья

08.11.2019|17:21
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В Минстрое рассматривают возможность увеличения предельного возраста молодых супругов, претендующих на улучшение жилищных условий за счет государства, сообщает ТАСС со ссылкой на письмо министерства, направленное главе комитета Совета Федерации по экономической политике Андрею Кутепову.

Порог может быть сдвинут с 35 до 40 лет. По информации агентства, Кутепов ранее отправил в Минстрой письмо, описывающее проблему получения жилищных льгот молодыми семьями. В нем, в частности, говорилось, что до 80 процентов участников соответствующих программ исключаются из очередей на социальные выплаты, потому что за время ожидания достигают 35-летия.

В ответе ведомства указывается, что возрастной порог может быть повышен лишь в том случае, если будет увеличен объем финансирования программы помощи молодым семьям. Если дополнительного финансирования не предоставить, количество участников программы возрастет, а сроки ожидания соцвыплат из-за этого, опять же, увеличатся, подчеркнули в Минстрое.

В июле 2019-го сообщалось о молодой семье Коньшиных из Перми, состарившейся в очереди на жилье по госпрограмме «Молодая семья». Супруги прождали квартиры 11 лет, после чего их исключили из списков из-за достижения предельного возраста, предусмотренного программой.

Источник — lenta.ru
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