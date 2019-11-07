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В стране и мире | Россиянину предложили бесплатный обед за сломанную в «Макдональдсе» ногу

07.11.2019|16:47
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Житель подмосковных Химок Игорь Рудаков потребовал с сети «Макдональдс» компенсацию более чем в миллион рублей за сломанную в ресторане на Ленинградском шоссе ногу. Об этом сообщает BFM.ru.

Инцидент произошел в декабре 2018 года. Рудаков зашел в ресторан, чтобы купить кофе перед работой, а на выходе поскользнулся, упал и сломал ногу. «В тот день была ясная погода, но очень холодно, поэтому снег таял, вода падала с крыши и мгновенно застывала, превращаясь на земле в каток», — рассказал мужчина.

Он отметил, что сотрудник ресторана видел произошедшее, но не попытался помочь ему и не вызвал скорую помощь. Рудаков самостоятельно добрался до больницы на такси, ему поставили диагноз перелом дистальной части правой малоберцовой кости со смещением отломков.

По словам мужчины, в тот день он звонил в ресторан, чтобы обратить внимание на скользкий пол у выхода. Однако управляющий лишь заявил, что ему предоставят бесплатный обед. В марте 2019 года Рудаков направил заказным письмом претензию, но на нее никто не ответил.

Сумму компенсации морального вреда в миллион рублей он назвал адекватной, так как чувствовал себя беспомощным, переживал за родных и потерю работы. Материальный ущерб мужчина оценил в 78 тысяч рублей. Он также потребовал компенсировать расходы на адвоката в размере 30 тысяч рублей.

В 2004 году москвичка Ольга Кузнецова подала иск на ресторан, расположенный на Ленинградском шоссе, за ожоги от пролитого кофе. Позже она отозвала его. Предполагается, что ей удалось достичь компромисса с ответчиком, который предложил некую компенсацию за решение вопроса во внесудебном порядке.

Источник — lenta.ru
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Гость|07.11.2019 16:58|

Это в США он бы стал бесплатно кушать в Макдональдсах до скончания жизни, а тут Россия.

Гость|07.11.2019 17:14|

Ну да, Семён Семеныч так же и говорит, пошёл в воскресенье в " Макдоналдс", с Геной накопившиеся вопросы перетереть, насчёт руки, сколько ему и сколько им %, с брюликов, обещал, что без шума и пыли, поровну. Пошёл на выход, ба!, как будто опять в Неаполе очутился, хрясь! на скользком, не убирают же, упал, сознание не терял, организм уже привык , ну и ...костяная нога ..а кто деньги в неё класть будет, на лечение хотя бы .

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