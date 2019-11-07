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В стране и мире | Россиян заставят выбрать тип трудовой книжки

07.11.2019|11:39
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В законопроект об электронных трудовых книжках введена поправка о выборе типа документа. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Комитет Госдумы по труду и соцполитике.

Отмечается, что граждан обяжут предоставить письменное волеизъявление о том, согласен ли он перейти на электронную трудовую или остается с бумажной. Автоматический перевод будет «неправомерным» и может «негативно сказаться на реализации прав» работников, пишет издание.

Кроме того, те, кто не имеет доступа в интернет, всегда смогут представить трудовую книжку в суд и в Пенсионный фонд России (ПФР) для подтверждения трудового стажа.

17 сентября Госдума приняла в первом чтении поправки в Трудовой кодекс и ряд других законов, вводящие электронные трудовые книжки. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, электронные трудовые избавят бизнес от излишних трудозатрат, а работников — от риска потерять сведения о стаже, а также необходимости самостоятельно его восстанавливать.

В случае окончательного принятия поправок бумажные трудовые книжки заменят на электронные в январе 2021 года. Сведения в Пенсионный фонд будут поступать в онлайн-режиме. Работник может не переходить на новую систему, для этого он должен подать соответствующее заявление в отдел кадров. Лицам, впервые поступающим на работу, бумажные трудовые книжки оформляться не будут.

Источник — lenta.ru
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Гость|07.11.2019 12:19|

Бнз бумажки ты какашка. Чем больше бумаг тем чище попа. Это Россия детка. Исключительно бумажный варик.

Гость|07.11.2019 12:23|

penzainform.ru писал(a):

Работник может не переходить на новую систему, для этого он должен подать соответствующее заявление в отдел кадров.
ПФ РФ

ПФР информирует об особенностях перехода на электронные трудовые книжки

работодатель наряду с электронной книжкой продолжит вносить сведения о трудовой деятельности также в бумажную версию.

Журналисты Пензинформ,читайте законопроекты внимательно

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