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В стране и мире | Российский пожарный-пироман поджигал дома для проверки готовности подчиненных

07.11.2019|13:53
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Глава пожарной части села Балыкса Аскизского района Хакасии Иван Шнайдер арестован по подозрению в поджоге шести жилых домов. Об этом в четверг, 7 ноября, сообщает издание «Вести.Хакасия».

Шнайдер был назначен руководителем пожарной части в августе и очень этим гордился — постоянно публиковал фотографии и достижения в соцсетях. Однако за три месяца с назначения нового начальника в селе сгорело шесть домов и несколько нежилых помещений.

Видеозапись с камер наблюдения позволила опознать поджигателя — им оказался Шнайдер. По словам источника, он признал вину. Подозреваемый пояснил, что таким образом хотел проверить готовность своего подразделения к реагированию на пожары. Дома Шнайдер поджигал ночью, когда не находился на дежурстве.

Ранее сообщалось, что в чувашской деревне Малые Торханы ребенок сжег частный дом, принадлежавший его бабушке. Двухлетний мальчик поджег вещи возле печи, пока взрослые находились в другом помещении. Вскоре огонь охватил всю постройку и дом сгорел.

Источник — lenta.ru
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